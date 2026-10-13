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Pour Luis Enrique, le choc contre City ne donnera aucun enseignement
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 19:26

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Pour Luis Enrique, le choc contre City ne donnera aucun enseignement

Pour Luis Enrique, le choc contre City ne donnera aucun enseignement

Un match sans aucune valeur, vraiment ? Le PSG s’apprête à vivre son premier gros test de la saison ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City . Mais pas de quoi en tirer des enseignements, à en croire Luis Enrique. « Non, le résultat n’aura rien à voir avec ce qui va se passer à l’avenir. On ne saura rien avant janvier : c’est à partir de là que l’on verra le niveau des équipes et s’il y a des différences , a clamé l’Espagnol en conférence de presse. Dans six mois, tout sera tellement différent… Mais c’est un match tellement intéressant et amusant à voir ! C’est motivant pour nous de revenir à Manchester et de chercher à montrer notre niveau. » Après tout, difficile de lui donner tort en voyant son équipe se transformer en machine de guerre chaque hiver.

Enrique défend Manchester City

Le tacticien parisien a également été interrogé sur le contexte dans lequel les Skyblues abordent ce choc , après que le club ait été reconnu coupable de 114 infractions financières. « Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs. Pour l’instant, c’est autour de Manchester City, mais il faut attendre la décision finale. J’espère que tout finira bien pour Manchester City, parce que ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable , a lâché Enrique. Pour moi, City a mérité tous les trophées qu’il a gagnés. Et j’ai adoré la manière dont ce club a joué. Encore une fois, il faut attendre la décision. »

TB pour SOFOOT.com

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