Le gardien de Manchester United validé par Edwin van der Sar

Incroyable mais vrai, Manchester United est invaincu en Premier League en 2026. Ce lundi, les hommes de Michael Carrick se sont imposés 0-1 au Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade d’Everton. Benjamin Šeško a inscrit le but de la victoire, mais l’homme à retenir, c’est Senne Lammens.

Le gardien belge a réalisé son 5 e clean sheet cette saison. Cela faisait bientôt un an que les Mancuniens n’avaient plus gardé le zéro à l’extérieur (vous l’avez les amis belges ?) . Une performance qui a valu au gardien d’être élu homme du match.…

EA pour SOFOOT.com