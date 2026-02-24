L’amende salée imposée par Hansi Flick aux joueurs retardataires au Barça

Ça ne rigole pas au Barça. Invités de l’émission espagnole El Hormiguero ce lundi soir, Pedri et Ferran Torres ont évoqué la discipline de fer que leur impose Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone. Intransigeant sur les retards les jours de match, le technicien allemand a longtemps eu pour habitude de laisser les fautifs sur le banc . La saison dernière, Jules Koundé en avait ainsi fait les frais lors d’un match de Liga contre Alavés.

40 000 euros pour un retard de 10 minutes

Mais à la demande des joueurs, un nouveau système de sanctions a été mis en place cette saison, le manque de ponctualité étant désormais puni financièrement. « Si vous arrivez en retard, vous devrez désormais payer une amende au lieu d’être automatiquement disqualifié. Pour Hansi Flick, si l’entraînement est à 11 heures et que vous arrivez à 11 heures et trois secondes, cela compte déjà comme un retard » , assure Pedri.…

CMF pour SOFOOT.com