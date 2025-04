Le gardien de but brésilien Manga est décédé

Il est au paradis des gardiens.

Le club de Botafogo a annoncé ce mardi le décès de son ancien gardien Manga . Le portier, qui luttait contre un cancer de la prostate depuis plusieurs années , s’est éteint le jour de ses 88 ans à l’hôpital. Véritable légende du club noir et blanc, où il est le quatrième joueur à avoir disputé le plus de rencontres, 442 matches de 1959 à 1968, Manga était surtout connu pour jouer sans gants . S’il n’a pas de trophée majeur avec la Seleçao , celui qui a disputé à la Coupe du monde 1966 a brillé en clubs en soulevant notamment la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale avec le Nacional de Montevidéo et en étant double champion brésilien avec l’Internacional de Porto Alegre. Dans un communiqué, la Fédération brésilienne de football (CBF) a annoncé qu’une minute de silence en son hommage serait respectée lors de la prochaine journée de championnat des deux premières divisions nationales.…

TM pour SOFOOT.com