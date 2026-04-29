Le gardien-boxeur de Saragosse connaît sa sanction
Action et sanction. Après son coup de sang en D2 espagnole la semaine dernière contre Huesca, le gardien de la Real Saragosse, E steban Andrada connaît sa sanction . La Fédération espagnole de football a infligé 13 matchs de suspension au dernier rempart du club prêté par Monterrey : un match pour son expulsion après un second carton jaune, puis 12 matchs pour un overhand punch digne des plus belles heures de Muhammad Ali, à destination de l’attaquant de Huesca, Jorge Pulido.
Zaragoza goalkeeper just KO’d another player with a haymaker HOLY SH*T 😭 pic.twitter.com/1WMAlAqs13…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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