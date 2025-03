information fournie par So Foot • 26/03/2025 à 21:30

Le garde du corps de Lionel Messi défie Logan Paul pour un combat de boxe

Comment dit-on « kamoulox » en anglais ?

Comment Lionel Messi, Yassine Cheuko, garde du corps du champion du monde 2022, et l’influenceur Logan Paul, porté sur les sports de combat et le Trumpisme, ont-ils bien pu se retrouver dans un drôle de pan à trois ? D’abord parce que l’Argentin a lancé sa marque que de boisson énergisante Mas + en 2024 et que ce business a été moqué par le vidéaste américain , patron d’une autre marque de la sorte, Prime Hydratation.…

EL pour SOFOOT.com