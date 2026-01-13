 Aller au contenu principal
Le Gabon lève la suspension de l’équipe nationale
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 11:26

Le Gabon lève la suspension de l’équipe nationale

Le Gabon lève la suspension de l’équipe nationale

C’est fini cette crise ? Ce lundi 12 janvier, la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) a informé de la levée de la suspension promulguée par le gouvernement de l’équipe nationale tout comme la mise à l’écart des cadres Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga à travers un communiqué. Selon Gabon Mail Infos , la nouvelle est un « un soulagement pour les supporters gabonais, mais aussi comme un signal fort envoyé à la communauté sportive internationale ».

Le temps presse, la nécessité de résultat aussi

Les Panthères ont été éliminées dès le premier tour de la CAN sans le moindre point au compteur. Par conséquent, la sélection (joueurs et personnel) a été suspendue par le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany. Comme le rapporte le média gabonais Info 241, une telle décision montre l’intrusion de l’État gabonais dans les affaires sportives du pays , avec toute la symbolique que représente l’exclusion des deux capitaines historiques de la sélection.…

SW pour SOFOOT.com

