 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Joris Gnagnon : « Le coach Rolland Courbis, il a su atteindre le cœur d'Ousmane Dembélé et le mien »
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 12:53

Joris Gnagnon : « Le coach Rolland Courbis, il a su atteindre le cœur d'Ousmane Dembélé et le mien »

Joris Gnagnon : « Le coach Rolland Courbis, il a su atteindre le cœur d'Ousmane Dembélé et le mien »

Ils sont nombreux, les joueurs passés sous les ordres de Rolland Courbis, décédé ce lundi à l’âge de 72 ans. Parmi eux, Joris Gnagnon garde un souvenir ému des quelques mois partagés avec l’entraîneur au Stade rennais, en 2016. Le technicien est celui qui l’a vraiment lancé dans le grand bain, avec notamment une entrée en jeu restée dans les mémoires chez les supporters bretons : au poste de numéro 9 dans le derby gagné 4-1 contre Nantes, le 6 mars 2016. Le défenseur de 28 ans, qui espère retrouver les terrains de foot prochainement, raconte ses souvenirs et son coach Courbis.

«  En fait, ça avait déjà commencé en début de semaine lors de la préparation du match de Nantes. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait tendance à me faire jouer à des postes qui n’étaient pas le mien. La veille du match, il me dit : « Hey Joris, va en attaque s’il te plaît dans l’équipe adverse. On met des longs ballons et tu viens les arracher. » Je dis ok, je suis un jeune, j’ai 19 ans, je vais gagner des duels. Je ne pensais même pas que j’allais être dans le groupe le lendemain ! C’est le match du triplé d’Ousmane et il me dit : « Tu te souviens la veille ? Tu vas entrer en attaque. » Je lui dis : « Coach, c’est pas possible, vous allez pas faire ça. » Puis je rentre en attaque (il remplace Kamil Grosicki à la 85 e minute, NDLR) , c’est bizarre au départ (Il se marre.) Je suis entré, j’ai mis un petit pont ! J’étais un petit jeune, c’était vraiment incroyable, c’était dingue. (Un an plus tard, il marque contre Nantes pour égaliser à 1-1) La situation était un peu différente, il fallait apporter de la taille dans la surface, Benoît Costil me la met et ça rentre. Mais c’est à force de m’entraîner avec le coach Courbis, aussi. C’était un peu le truc de Rolland Courbis…

Propos recueillis par CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ce que l'on sait sur l'assassinat d'Alain Orsoni
    Ce que l'on sait sur l'assassinat d'Alain Orsoni
    information fournie par So Foot 13.01.2026 13:28 

    Alain Orsoni est décédé à l'âge de 72 ans, assassiné aux obsèques de sa propre mère. Voici ce que l'on sait de la tragique disparition de l'ex-président de l'AC Ajaccio et figure du mouvement indépendantiste, dont le passé houleux laissent entrevoir la piste des ... Lire la suite

  • Xabi Alonso sort du silence après son éviction du Real Madrid
    Xabi Alonso sort du silence après son éviction du Real Madrid
    information fournie par So Foot 13.01.2026 13:13 

    Au revoir, merci. Dans une publication Instagram parue ce midi, Xabi Alonso s’est exprimé au sujet de son éviction du Real Madrid . Concis voire carrément lapidaire, le message posté laisse deviner un certaine amertume pour celui qui est arrivé comme le porteur ... Lire la suite

  • Quand une talonnade de Szoboslai déclenche l'indignation
    Quand une talonnade de Szoboslai déclenche l'indignation
    information fournie par So Foot 13.01.2026 13:02 

    Une madjer contre son camp ? Ce lundi, Liverpool a reçu Barnsley , club de troisième division, pour le compte des 32 es de finale de FA Cup, et l’a emporté a priori sans trop frémir (4-1). Les Reds se sont pourtant faits une frayeur après une bourde inattendue ... Lire la suite

  • Pourquoi une qualification de l'OM ce mardi pourrait être historique
    Pourquoi une qualification de l'OM ce mardi pourrait être historique
    information fournie par So Foot 13.01.2026 12:52 

    Le foot amateur pourrait faire tapis avec Bayeux… Si l’Olympique de Marseille venait à s’imposer mardi soir contre Bayeux, le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France serait composé uniquement d’équipes de première et de deuxième division . Une première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank