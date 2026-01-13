Joris Gnagnon : « Le coach Rolland Courbis, il a su atteindre le cœur d'Ousmane Dembélé et le mien »

Ils sont nombreux, les joueurs passés sous les ordres de Rolland Courbis, décédé ce lundi à l’âge de 72 ans. Parmi eux, Joris Gnagnon garde un souvenir ému des quelques mois partagés avec l’entraîneur au Stade rennais, en 2016. Le technicien est celui qui l’a vraiment lancé dans le grand bain, avec notamment une entrée en jeu restée dans les mémoires chez les supporters bretons : au poste de numéro 9 dans le derby gagné 4-1 contre Nantes, le 6 mars 2016. Le défenseur de 28 ans, qui espère retrouver les terrains de foot prochainement, raconte ses souvenirs et son coach Courbis.

« En fait, ça avait déjà commencé en début de semaine lors de la préparation du match de Nantes. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait tendance à me faire jouer à des postes qui n’étaient pas le mien. La veille du match, il me dit : « Hey Joris, va en attaque s’il te plaît dans l’équipe adverse. On met des longs ballons et tu viens les arracher. » Je dis ok, je suis un jeune, j’ai 19 ans, je vais gagner des duels. Je ne pensais même pas que j’allais être dans le groupe le lendemain ! C’est le match du triplé d’Ousmane et il me dit : « Tu te souviens la veille ? Tu vas entrer en attaque. » Je lui dis : « Coach, c’est pas possible, vous allez pas faire ça. » Puis je rentre en attaque (il remplace Kamil Grosicki à la 85 e minute, NDLR) , c’est bizarre au départ (Il se marre.) Je suis entré, j’ai mis un petit pont ! J’étais un petit jeune, c’était vraiment incroyable, c’était dingue. (Un an plus tard, il marque contre Nantes pour égaliser à 1-1) La situation était un peu différente, il fallait apporter de la taille dans la surface, Benoît Costil me la met et ça rentre. Mais c’est à force de m’entraîner avec le coach Courbis, aussi. C’était un peu le truc de Rolland Courbis… …

Propos recueillis par CG pour SOFOOT.com