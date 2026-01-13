Le gardien algérien Oussama Benbot prend sa retraite internationale

Fin de l’histoire entre Benbot et les Verts. Alors que l’Algérie a été éliminée en quarts de finale de la CAN par le Nigéria, son gardien Oussama Benbot a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite internationale à l’âge de 31 ans, à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026.

« Après mûre réflexion, et avec une grande fierté d’avoir représenté dignement mon pays durant de nombreuses années, je considère que le moment est venu pour moi de me retirer de la scène internationale et de laisser la place à la nouvelle génération de joueurs talentueux », écrit le portier de l’USM Alger dans un mail adressé au président de la Fédé algérienne, Walid Sadi.…

CMF pour SOFOOT.com