Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang fait grève après des primes non reçues
Un contexte tendu avant un match capital.
Ce mardi soir, la sélection gabonaise reçoit le Burundi dans le cadre de la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang doivent espérer un faux pas de la Côte d’Ivoire pour accrocher une qualification directe ; dans le cas contraire, ils devront passer par les barrages.…
