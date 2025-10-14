Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026, c'est (un léger) oui !

Un ciseau, une causerie, et c’est parti !

À la question « Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ? » , vous avez été 57 % à répondre oui, contre 43 % de non . Il y a donc débat, mais il y a surtout un ballotage favorable pour le Lensois, qui a fait son retour sous le maillot bleu en ce mois d’octobre, profitant des nombreuses blessures dans le secteur offensif pour claquer un ciseau et rappeler qu’il pouvait être une option. Suffisant pour le voir en Amérique cet été ?…

SF pour SOFOOT.com