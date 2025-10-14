Christopher Nkunku, toujours dans le coup

Tenu en échec en Islande ( 2-2), l’équipe de France devra aller chercher sa qualification pour le Mondial 2026 le mois prochain. Dans l’ombre d’une soirée décevante, Christopher Nkunku a sonné la révolte française et a rappelé l’atout offensif qu’il pouvait être pour les Bleus.

Courir après le temps et les chiffres. Trois ans après sa première contre la Côte d’Ivoire (2-1), Christopher Nkunku le sait : à 27 ans, il devra dévorer chaque miettes du gâteau de Didier Deschamps, en gonflant ses stats comme il gonfle ses ballons en guise de célébration. Entré en fin de rencontre lors de la victoire face à l’Azerbaïdjan vendredi dernier (3-0), l’international français était aligné d’entrée de jeu ce lundi soir en Islande sur le flanc gauche de l’attaque française. Sa sixième titularisation avec Deschamps. Au moment d’entamer sa 16 e sélection, il était pourtant au coup d’envoi le joueur le plus capé du quatuor d’attaque tricolore en compagnie de Michael Olise (11), Florian Thauvin (11) et « l’ancien-nouveau » Jean-Phillipe Mateta (1).

🇮🇸 Islande 1 - 1 France 🇫🇷 #ISLFRA BUUUT ! Nkunku égalise pour les Bleus grâce à un magnifique but en solo. Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/ynaTvIebtp…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com