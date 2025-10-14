L'ex-arbitre David Coote plaide coupable dans son affaire de pédopornographie
C’est ce qu’on appelle toucher le fond.
L’ancien arbitre de Premier League, David Coote, 43 ans, a plaidé coupable dans une affaire concernant une vidéo à caractère sexuel mettant en scène un enfant , lors d’une audience à la Cour royale de Nottingham ce mardi, selon la BBC. En septembre dernier, il avait plaidé non coupable, mais l’Anglais a décidé de changer de position. La vidéo incriminée, classée catégorie A, la plus grave, avait été retrouvée par la police en février. Coote, libéré sous caution, comparaîtra de nouveau le 11 décembre pour déterminer sa peine.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
