Le Japon renverse le Brésil en match amical

La Seleção fait tourner, et se fait retourner.

Après une large victoire face à la Corée du Sud (5-0) vendredi dernier, le Brésil affrontait le Japon en match amical au stade Ajinomoto de Tokyo. Et tout a bien commencé pour les copains de Lucas Paqueta, malgré un turnover important, surtout en défense. Paulo Henrique, sur une superbe passe au ras du sol de Bruno Guimarães ( 0-1, 26 e ), puis Martinelli ( 0-2, 32 e ) ont inscrit deux buts coup sur coup, permettant à leur équipe de faire la course en tête à la mi-temps.…

CDB pour SOFOOT.com