Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?
Ils vont l’appeler Pichichelli.
Recruté cet été à Mirandes contre 20 millions d’euros, Joaquin Panichelli affole les compteurs en Alsace. Auteur de neuf buts en dix rencontres et meilleur buteur de Ligue 1 , le buteur argentin formé à River Plate attire les convoitises, notamment en Espagne. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone veut tenter le coup , soucieux de trouver un remplaçant à Robert Lewandowski.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
