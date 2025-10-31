 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 11:16

Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?

Le futur numéro 9 du Barça se trouve-t-il à Strasbourg ?

Ils vont l’appeler Pichichelli.

Recruté cet été à Mirandes contre 20 millions d’euros, Joaquin Panichelli affole les compteurs en Alsace. Auteur de neuf buts en dix rencontres et meilleur buteur de Ligue 1 , le buteur argentin formé à River Plate attire les convoitises, notamment en Espagne. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone veut tenter le coup , soucieux de trouver un remplaçant à Robert Lewandowski.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank