Des rues parisiennes au nom des joueurs du PSG

Quand on dit que ce PSG-là laissera une empreinte, on ne pensait pas à ça. Certains ont peut-être observé ces derniers jours que des rues de la capitale avaient changé de nom, et que leurs nouvelles appellations présentaient quelques similitudes avec la bande à Luis Enrique .

« Rue de Doué » (Rue de Douai, 9 e arrondissement), « Pont de Bir-Hakimi » (Pont de Bir-Hakeim, 15 e /16 e ), « Place du Colonel Fabian » (Place du Colonel Fabien, 10 e /19 e )… Ces jeux de mots sont l’œuvre du collectif artistique Les Rues de la Victoire, réalisés par Loïc Andria et Benoît Metivier.…

OC pour SOFOOT.com