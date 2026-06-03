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Naples débarrasse Manchester United d'un de ses flops
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 16:18

Naples débarrasse Manchester United d'un de ses flops

Naples débarrasse Manchester United d'un de ses flops

Même pas besoin de refaire ses valises ! Prêté une pige par Manchester United au Napoli, Rasmus Højlund va prolonger son aventure dans la cité d’adoption de Maradona . Mais cette fois-ci, pas de prêt. Aurelio de Laurentiis a levé l’option d’achat d’une valeur de 45 millions d’euros pour le Danois. En revanche, la durée de son contrat n’a pas été dévoilée. Pour rappel, les Red Devils avaient raqué 80 millions pour s’attacher ses services en 2023 alors qu’il évoluait à l’Atalanta.

Nuovi sogni da inseguire Rasmus è completamente azzurro 👉 https://t.co/NybuG0uMTM 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/UXb2LY7WCh…

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