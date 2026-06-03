Pierre Sage en Premier League : un drôle de signal

Pierre Sage va donc quitter le RC Lens pour la Premier League. La phrase paraît assez dingue vu le CV assez court de Sage dans le monde du coaching et, surtout, l'incroyable saison lensoise qui vient de s'achever, avec la Ligue des champions en septembre. Et pourtant...

Ça ne surprendra plus personne mais, le foot, ça va vite. Tellement vite que même la machine à sentiments approche la surchauffe. Imaginez une seule seconde un supporter du Racing Club de Lens : il y a à peine un an, son club venait de se placer à la septième place de la Ligue 1 au bout d’une saison sportivement très correcte, mais éprouvante en interne avec un chantier à tous les étages de la fusée Sang & Or pour parvenir à une stabilité avant tout financière. Histoire d’oublier les excès des années Arnaud Pouille – Franck Haise, après la formidable saison 2022-23 (2 e et une qualification en Ligue des champions). Pour, donc, en mai 2026, conquérir une formidable deuxième place en Ligue 1, en titillant le Paris Saint-Germain jusqu’au bout, et, surtout, en soulevant la première Coupe de France de son histoire l’année de ses 120 ans. Avec des hommes (Benjamin Parrot à la direction générale, Jean-Louis Leca à la direction sportive) qui respirent et transpirent des valeurs lensoises. Et un entraîneur, Pierre Sage, qui avait laissé de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais, d’où il avait été viré comme un malpropre par John Textor.

Sage et une image

La question centrale était de savoir s’il était capable d’enchaîner ailleurs que chez lui, à Lyon. On a vu. La prouesse fut remarquable. À savoir de remettre à l’endroit une équipe dont les nombreux doutes ne pouvaient mener nul part. « Il a cerné le groupe, la dynamique en une ou deux semaines , reconnaissait Malang Sarr, dans le podcast Kampo. Je me suis dit : « Comment c’est possible ? » Arriver et de dire directement : « Notre problème, c’est ça, ça, ça, et si on arrive à changer, vous allez voir, on va faire une grande saison. » » Le défenseur franco-sénégalais est d’ailleurs le plus grand symbole de ce qu’a réussi à accomplir Sage en un temps record. Complètement perdu, proche de partir en Belgique en juillet 2025, Sarr s’est métamorphosé pour devenir une machine de guerre, sous Pierre Sage.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com