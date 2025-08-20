Le futur champion de France touchera moins de droits TV que Montpellier la saison dernière
Le sauvetage du foot français, ce n’est pas gagné.
Si le lancement de Ligue 1+ a été une réussite, avec la barre des 600 000 abonnés franchie, les clubs de l’Hexagone ont bien été prévenus qu’ils allaient devoir se serrer la ceinture ces prochaines années. La DNCG avait d’ailleurs annoncé la couleur : il fallait mettre le chiffre 0 dans la case droits TV pour les finances de la saison à venir.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer