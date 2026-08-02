L'UEFA met un énorme coup de pression à la FIFA

Une bombe pour finir la semaine ! Alors que la FIFA a capitulé devant la pression mondiale concernant son intention de créer une société commerciale pour ouvrir la Coupe du monde et ses compétitions à des investisseurs privés, l’UEFA ne compte pas s’arrêter là.

Des poursuites judiciaires ?

Selon The Telegraph , l’UEFA se montrerait très offensive vis-à-vis de l’instance internationale . Cette dernière aurait menacé la FIFA d’actions légales contre son projet et l’aurait sommée de ne détruire aucune preuve matérielle liée à tout cela . Ambiance et procès à venir .…

JF pour SOFOOT.com