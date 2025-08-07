 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le football palestinien perd une de ses légendes sous les tirs israéliens
07/08/2025

Suleiman al-Obaid, joueur et ancien capitaine de la sélection palestinienne, a été tué par les forces d’occupation israélienne alors qu’il attendait de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé la fédération palestinienne dans un communiqué publié ce mercredi. Surnommé le « Pélé palestinien » , le milieu de terrain de 41 ans laisse ses cinq enfants derrière lui. Le joueur aura marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière, dont un magnifique retourné face au Yemen en 2010 lors du Championnat d’Asie de l’Ouest.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H…

ARM pour SOFOOT.com

