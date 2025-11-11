«Le football est un outil très puissant » : Shevchenko raconte son rôle face à la guerre
Encore un qui politise le sport.
Après avoir été joueur et entraîneur de la Zbirna, Andriy Shevchenko est président de la fédération ukrainienne de foot, et en est conscient : le foot peut aider son pays à surmonter la guerre. À deux jours d’affronter la France, celui qui a terminé sa carrière au Dynamo Kyiv raconte à L’Équipe que « l’Ukraine traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire. » …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer