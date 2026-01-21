Un club allemand va péter le record d'affluence en Youth League

À Cologne, on aime faire la fête… et en grand. Comme l’a annoncé le FC Cologne ce mercredi, 41 000 billets ont déjà été vendus pour le seizième de finale de son équipe U19 contre l’Inter Milan.

Le 4 février, ils établiront ainsi un nouveau record de spectateurs dans la Youth League , faisant mieux que celui d’avril dernier détenu par Trabzonspor, également contre l’Inter, lors des quarts de finale de la compétition avec 40 368 spectateurs présents au stade.…

JE pour SOFOOT.com