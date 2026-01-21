Un « FIFA Pass » pour obtenir un visa plus rapidement pour les États-Unis

Le football, ce sport populaire. La FIFA a annoncé ce mercredi que toute personne disposant d’un billet pour la Coupe du monde 2026 pourra bénéficier de créneaux d’entretien prioritaires afin de réaliser une demande de visa pour entrer sur le sol étasunien.

Sur son site, l’instance explique que « ce service optionnel a été conçu afin d’accélérer l’obtention de visa pour les personnes confrontées à de longs délais d’attente ». Les personnes concernées recevront un mail avec les instructions à suivre. Une démarche presque démocrate……

SW pour SOFOOT.com