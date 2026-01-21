Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique

Toujours sur leur nuage. Reçus ce mardi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye après leur victoire à la CAN face au Maroc, les coéquipiers de Sadio Mané ont été couverts de cadeaux par le chef de l’État.

Des primes et 1 500 mètres carrés sur le littoral pour les joueurs

« Vous avez gagné avec sérieux, avec respect, sans jamais perdre le sens de ce que vous représentez » , a salué Diomaye Faye, avant d’annoncer les récompenses aux joueurs : « J’ai offert à chaque Lion ici présent 75 millions [de francs CFA, soit près de 115 000 euros] et 1 500 mètres carré sur la Petite-Côte » , région au sud de Dakar célèbre pour ses stations balnéaires.…

CMF pour SOFOOT.com