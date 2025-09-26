Le football anglais pleure Billy Vigar
Le football anglais est en deuil.
Billy Vigar, jeune attaquant évoluant au Chichester City Football Club, est décédé ce jeudi à l’âge de 21 ans. Il avait été victime d’un violent choc à la tête samedi dernier lors d’un match de championnat régional, après avoir heurté un mur en béton. Plongé dans un coma artificiel et opéré mardi, il n’a pas survécu à ses graves lésions cérébrales. …
