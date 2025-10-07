Le football anglais lance une grande campagne de prévention du suicide
Vous n’êtes pas seul.
Toutes les 90 minutes au Royaume-Uni, soit pile le temps d’un match, une personne se donne la mort. Ce constat glaçant, la Premier League a décidé de ne plus l’ignorer et agit depuis plusieurs années déjà. Récemment, une nouvelle campagne nationale de sensibilisation, sobrement baptisée “Together Against Suicide ”, a vu le jour.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
