Le football a repris à Gaza

C’est une bonne nouvelle. Le football est de retour à Gaza. C’est le premier tournoi de football disputé depuis plus de deux ans dans le territoire soumis à ce que l’ONU qualifie de génocide. Quatre équipes se sont affrontées dans le quartier Tal al-Hawa, dans la ville de Gaza, comme le raconte l’agence Reuters . Pour ce tournoi, la Fédération de football palestinienne a réussi à déblayer les décombres d’un mur effondré sur un petit terrain.

« Jouer au football et exprimer un peu de joie »

« Le matin, les gens cherchent de l’eau, de la nourriture, du pain. La vie est un peu difficile. Mais il reste un peu de temps dans la journée où l’on peut venir jouer au football et exprimer un peu de la joie qui est en soi , a déclaré Youssef Jendiya, un des joueurs. Vous arrivez au stade sans plusieurs de vos coéquipiers… tués, blessés ou partis se faire soigner. La joie reste donc incomplète. » …

UL pour SOFOOT.com