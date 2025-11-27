Le foot français a un nouvel adversaire

La famille piratée.

La fédération française de foot a été victime d’un piratage massif. Les données concernant les licences de plusieurs clubs ont été dérobées. Certains noms, prénoms et informations relatives à des footballeurs et footballeuses ont été saisis. La fédé a porté plainte. Dans un communiqué, l’instance informe que les services de la FFF ont « pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données, notamment en désactivant immédiatement le compte en cause et en réinitialisant tous les mots de passe des comptes utilisateurs. » En mars 2024, la troizef avait porté plainte pour un cas similaire.…

UL pour SOFOOT.com