Le FMI publiera son examen de la politique économique des États-Unis le 25 février

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il publiera le 25 février un premier examen annuel très attendu des politiques économiques des États-Unis sous l'administration Trump, y compris des évaluations des déficits budgétaires, commerciaux et courants des États-Unis et une évaluation générale de la valeur du dollar.

Julie Kozack, porte-parole du FMI, a déclaré lors d'un point de presse régulier que malgré la récente dépréciation du dollar, le FMI considère que le dollar est au cœur du système monétaire international, car il continue de dominer la facturation commerciale, les réserves internationales, les emprunts et les paiements mondiaux.

"Lorsque nous examinons un contexte historique plus large, le niveau actuel du dollar par rapport aux principales devises est proche de sa moyenne historique au cours de la dernière décennie", a déclaré Kozack. "Les marchés des changes peuvent être volatils et il est bien sûr important de ne pas trop interpréter les mouvements quotidiens des monnaies."