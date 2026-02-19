Saisie record de cocaïne en France en 2025, en attente d'"un plan douanes massif"

Les douanes françaises ont annoncé jeudi avoir saisi plus de 31 tonnes de cocaïne en 2025, un bond de 49% sur un an ( AFP / Gaizka IROZ )

En attente du "plan douanes massif" demandé fin janvier par Emmanuel Macron pour "muscler" la lutte contre le narcotrafic, les douanes françaises ont annoncé jeudi avoir saisi plus de 31 tonnes de cocaïne en 2025, un bond de 49% sur un an.

Au total, la valeur financière des saisies de près de 109 tonnes de produits stupéfiants représente près de 2,2 milliards d'euros en 2025 - dont plus de 1,5 milliard d'euros pour la cocaïne -, soit une augmentation de 78% comparé à 2024, selon le bilan annuel présenté jeudi.

"La douane a frappé fort", s'est félicité la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, lors d'une conférence de presse.

La ministre, qui deviendra lundi première présidente de la Cour des comptes, a par ailleurs salué les 64,17 tonnes de cocaïne saisies "à l'extérieur de nos frontières", grâce au renseignement douanier français.

Entre sa nomination fin 2024 et aujourd'hui, Mme de Montchalin fait le constat d'une envolée des quantités saisies: "Ça veut dire d'abord qu'il y a beaucoup plus de cocaïne en circulation. Ça veut aussi dire que les routes ont changé", avec "beaucoup de saisies dans le cargo, par exemple, aérien".

Dans leur rapport, les douanes soulignent une intensification de "la pression exercée par les flux de stupéfiants" "sur certains territoires particulièrement exposés, notamment la zone Antilles-Guyane et la frontière franco-espagnole, devenus stratégiques pour les organisations criminelles".

"La principale porte d’entrée de la cocaïne reste le port du Havre" dans l'hexagone, précise le document.

- "Guerre" -

Interrogée par l'association des journalistes parlementaires (AJP), la ministre des Outre-mer a rappelé de son côté que ces territoires étaient "les voies de passage" de la cocaïne et annoncé qu'un "plan Marshall de lutte contre le narcotrafic" serait élaboré pour les Antilles et la Guyane.

Fin janvier, Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement "un plan douanes massif" pour "muscler notre action dans la lutte contre le narcotrafic dans les ports et les aéroports", enjeu majeur à quelques semaines des municipales, estimant qu'il fallait "changer d'échelle".

L'instauration de ce plan "a commencé" a déclaré Amélie de Montchalin, assurant que les douanes devront être "massivement accompagnées" par "les autres services de l'Etat".

"Ça amènera à des annonces, le moment venu", a-t-elle dit, évoquant notamment l'accélération de déploiement de scanners.

Les syndicats, eux, s'inquiètent d'un manque de moyens.

"Les saisies ont bondi, mais on est 20 fois moins nombreux. Au Havre par exemple, on n'a pas les moyens humains ni matériels pour contrôler", déplore auprès de l'AFP David Olivier Carzon, de la CFDT douanes, alors que le budget récemment voté ne prévoit pas de création d'emplois, selon lui.

"On part à la guerre avec des épées en bois", estime auprès de l'AFP Manuela Dona (CGT), évoquant les quelques nouveaux scanners mobiles à basse intensité (SMBI) récemment déployés.

Sans annoncer de hausse d'effectifs, Amélie de Montchalin a évoqué la "feuille de route Douanes 2030", avec, comme priorité notamment "plus de technologies, plus de renseignement" et de "renforcer l'attractivité, les conditions de travail des agents".

- Dents de dinosaures -

Sur le volet des armes, les saisies douanières sont aussi conséquentes. Sur les 777 .577 armes, munitions et parties d'armes saisies, 1.061 sont des armes à feu (+20%) dont 96 armes de guerre.

Les douanes alertent notamment sur les "ghost guns", armes à feu intraçables, assemblées à partir de composants achetés en kit ou fabriqués à l'aide d’imprimantes 3D, considérés comme "une menace croissante".

Concernant la criminalité financière, 534,85 millions d'euros ont été saisis ou proposés à la saisie en 2025.

En 2025, les services douaniers ont également réalisé 67 constatations ayant donné lieu à la saisie de plus de 25.000 biens culturels, parmi lesquels 14.000 pièces de monnaies anciennes... et neuf dents de dinosaures.

"Porté par l'essor du marché international des fossiles notamment aux États-Unis, ce commerce a favorisé le développement de filières illégales", soulignent les douanes qui ont remis en 2025 à la Mongolie un squelette quasi-complet de Tarbosaurus bataar, cousin asiatique du célébrissime T-Rex, saisi en 2015.

Autre enjeu, avec près de 800 millions d'articles du e-commerce importés chaque année en France: l'explosion des flux de "petits colis", envois d'une valeur inférieure à 150 euros, qui échappent aux droits de douanes et majoritairement issus des plateformes chinoises Shein, Temu et AliExpress.