Le FMI met en garde contre le ralentissement de la croissance en Asie et les répercussions de la hausse des taux d'intérêt

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(Ajout de citations tirées de la conférence de presse d'un responsable du FMI aux paragraphes 13 à 18)

* Le FMI met en garde contre la volatilité des **taux de change** et des flux de capitaux en Asie

* Le resserrement monétaire américain et les pressions budgétaires pourraient faire grimper les rendements en Asie

* Le FMI prévoit une croissance de l'économie asiatique de 4,8 % en 2026 et de 4,4 % en 2027

* Le FMI souligne les risques baissiers, notamment une éventuelle correction liée à l'IA

par Leika Kihara

Le Fonds monétaire international a prévu jeudi un ralentissement de la croissance économique asiatique l'année prochaine et a mis en garde contre l'aggravation des risques liés au choc énergétique provoqué par le **conflit au Moyen-Orient**, à une éventuelle correction du boom de l'IA et aux répercussions de la hausse des rendements obligataires mondiaux.

Dans un rapport sur les perspectives de la région Asie-Pacifique, l’institution financière internationale a également indiqué que l’incertitude quant à l’orientation de la politique monétaire américaine pourrait entretenir la volatilité des marchés financiers asiatiques.

“Les **taux de change** et les flux de capitaux sont devenus plus volatils depuis le choc énergétique de cette année”, plusieurs économies émergentes subissant des pressions à la dépréciation, a déclaré le FMI dans son rapport publié lors de ses réunions annuelles à Bangkok.

Si les entrées d’investissements étrangers dans la région restent globalement solides, ces mouvements ont coïncidé avec certaines sorties de capitaux de portefeuille, notamment sur les valeurs technologiques sud-coréennes, a-t-il précisé.

“La politique monétaire américaine devrait continuer à se resserrer dans le courant de l’année. La combinaison du resserrement de la politique monétaire et des pressions budgétaires dans la plupart des grandes économies avancées devrait maintenir des pressions à la hausse sur les rendements dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique.”

Le FMI a indiqué qu’il tablait désormais sur une croissance de l’économie asiatique de 4,8 % en 2026 et de 4,4 % en 2027, soit des chiffres supérieurs aux prévisions établies en avril, mais marquant tout de même un ralentissement par rapport à la croissance de 5,0 % enregistrée en 2025.

Ces révisions reflètent en grande partie l’effet stimulant du boom de l’IA sur les économies asiatiques avancées, dont la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2026, contre 2,5 % l’année dernière, a-t-il précisé.

L’Asie émergente reste le principal moteur de croissance de la région, mais devrait voir sa croissance modérée à 5,1 % en 2026, contre 5,6 % l’année dernière, en raison de l’impact de la hausse des prix de l’énergie, indique le rapport.

“Les risques pesant sur les perspectives restent orientés à la baisse”, car une impasse prolongée dans le conflit au Moyen-Orient pourrait maintenir les prix des matières premières à un niveau élevé et épuiser les réserves de pétrole, a déclaré le FMI.

Une correction de la demande en matière d’IA pourrait peser sur la croissance mondiale, les effets risquant d’être particulièrement marqués en Asie compte tenu de sa forte exposition à la chaîne de production de l’IA.

Avec la hausse des **rendements** mondiaux, les tensions sur les marchés des principaux émetteurs souverains, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro et le Japon, pourraient se répercuter sur les marchés obligataires asiatiques, faisant grimper les **rendements** et exacerbant des vulnérabilités budgétaires déjà élevées, a-t-il ajouté.

“La dette publique et les besoins d’emprunt restant élevés dans une grande partie de la région, un resserrement brutal des conditions financières pourrait mettre davantage à rude épreuve les finances publiques en augmentant les coûts du service de la dette”, a déclaré le FMI.

PRIORITÉ À LA STABILITÉ DES PRIX

Les réunions du FMI de cette semaine ont été dominées par les inquiétudes concernant l’augmentation de la dette, la hausse des rendements obligataires et les risques liés à l’essor de l’IA. Ces préoccupations viennent s’ajouter aux maux de tête des décideurs politiques face au choc énergétique imputé au conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse généralisée de l’inflation.

L'indice Nikkei du Japon .N225 a chuté de près de 5 % jeudi, les valeurs technologiques ayant été durement touchées par les inquiétudes concernant la rentabilité du secteur de l'IA, tandis que les chiffres élevés de l'inflation aux États-Unis ont ravivé les craintes d'une hausse des taux d'intérêt.

Si les anticipations d’inflation à long terme restent globalement bien ancrées en Asie, les banques centrales devraient continuer à se concentrer sur la stabilité des prix, a déclaré Krishna Srinivasan, directeur du département Asie et Pacifique du FMI, lors d’une conférence de presse.

“Les banques centrales doivent communiquer clairement et être prêtes à resserrer leur politique monétaire lorsque les anticipations sont moins bien ancrées, que les cadres de référence manquent de crédibilité ou que l’inflation est plus persistante. Pour y parvenir, l’indépendance des banques centrales doit être préservée”, a-t-il ajouté.

La dette publique restant supérieure aux niveaux d’avant la pandémie, la marge de manœuvre pour des dépenses budgétaires supplémentaires est de plus en plus restreinte, a indiqué M. Srinivasan.

La politique budgétaire devrait être ciblée et temporaire, a-t-il **dit**, exhortant les pays de la région à éviter les subventions générales sur les carburants ou les contrôles des prix, qui pourraient s’avérer plus coûteux.