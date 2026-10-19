Le FMI dresse un bilan contrasté de l’économie mondiale

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L'inflation américaine surprend à la hausse, La BCE n'exclut pas de nouvelles hausses de taux, MSCI propose de retirer à l'Indonésie son statut de marché émergent, ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine…

Le Fonds monétaire international (FMI) a tenu cette semaine ses Assemblées annuelles à Bangkok, à l'occasion desquelles il a publié ses Perspectives économiques mondiales. Ce rapport souligne que l'économie mondiale est restée résiliente, malgré des différences selon les pays, mais que la marge de manoeuvre pour de nouveaux ajustements est désormais plus limitée. Des tensions pourraient apparaître dans le secteur de l'énergie et dans celui des autres matières premières, alors que ces secteurs ont jusqu'ici été soutenus par la réorientation des approvisionnements, la substitution, les gains d'efficacité et les investissements technologiques. Cela pourrait entretenir une inflation plus persistante.

À l'avenir, le FMI insiste sur la nécessité de ne plus seulement s'adapter, mais de renforcer l'économie, en améliorant la résilience de l'offre aux chocs, en rétablissant la marge de manoeuvre budgétaire et en maintenant une politique monétaire axée sur la stabilité des prix. Il met également en garde sur la nécessité de renforcer le système financier afin de créer des réserves de sécurité contre de futurs chocs. À moyen terme, le FMI suggère qu'une plus grande résilience nécessitera une plus grande diversification technologique et commerciale, ainsi que des réserves d'approvisionnement plus solides dans des secteurs critiques tels que l'énergie.

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