Le fils de Zlatan dans les pas de son père

Au nom du père. Maximilian Ibrahimović , qui n’est autre que le fils de Zlatan, s’est engagé en prêt du côté de l’ Ajax Amsterdam jusqu’à la fin de la saison. Le club indique qu’il pourrait rejoindre définitivement les Ajacides en cas de levée de l’option d’achat.

À 19 ans, l’attaquant a déjà fait ses classes avec les équipes de jeunes de l’AC Milan , notamment avec la réserve Milan Futuro .…

SW pour SOFOOT.com