Le fils de Ruud van Nistelrooy signe pro au PSV Eindhoven

Un air de famille.

27 ans après la signature de Ruud van Nistelrooy au PSV Eindhoven, son fils, Liam, a paraphé son premier contrat professionnel avec le club . Le rejeton est évidemment attaquant et semble savoir se placer sur le terrain de manière à ne pas être trop loin des cages adverses. Cette saison le joueur de 17 ans a inscrit 20 buts en 30 matchs en U17. Dans le communiqué, le PSV assure qu’il « a le sens du but et l’instinct » et qu’il est « reconnu pour son intelligence de jeu et ses qualités de leader ». Les chiens ne font pas des chats.…

EL pour SOFOOT.com