Le fils de Joey Starr devrait quitter Reims pour tenter l'aventure en Azerbaïdjan
Voyage en terre inconnue.
Selon nos informations, Matisse Morville, le fils de Joey Starr, devrait quitter Reims pour s’envoler vers une destination bien lointaine . Le portier de 19 piges, qui n’a joué qu’à deux reprises avec la N3 du SDR, devrait rebondir en D2 azerbaïdjanaise et plus précisément au Cebrayil FK . Un club qui a terminé à la 7 e place (sur 10) la saison dernière.…
RFP pour SOFOOT.com
