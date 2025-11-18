Un ancien coach de Monaco rebondit en Angleterre
Le tout pour le tout pour redresser la barre.
Norwich City, 23 e de Championship, a confirmé l’arrivée de Philippe Clement sur son banc , ce mardi dans un communiqué. L’entraîneur belge de 51 ans retrouve un poste après avoir été remercié en février dernier par les Glasgow Rangers, et assure ses arrières jusqu’en 2029.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
