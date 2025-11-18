 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien coach de Monaco rebondit en Angleterre
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 17:27

Un ancien coach de Monaco rebondit en Angleterre

Un ancien coach de Monaco rebondit en Angleterre

Le tout pour le tout pour redresser la barre.

Norwich City, 23 e de Championship, a confirmé l’arrivée de Philippe Clement sur son banc , ce mardi dans un communiqué. L’entraîneur belge de 51 ans retrouve un poste après avoir été remercié en février dernier par les Glasgow Rangers, et assure ses arrières jusqu’en 2029.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fin de parcours pour les Bleuets au Mondial U17
    Fin de parcours pour les Bleuets au Mondial U17
    information fournie par So Foot 18.11.2025 18:46 

    Fin du rêve sous les projecteurs de Doha. Après un match crispant (1-1) et une séance de tirs au but perdue (4-3), l’équipe de France U17 quitte la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale. Vainqueurs de la Colombie, non sans efforts, les Bleuets semblaient ... Lire la suite

  • Le fils de Gigi Buffon a réalisé une prouesse que n'a jamais réalisé son père
    Le fils de Gigi Buffon a réalisé une prouesse que n'a jamais réalisé son père
    information fournie par So Foot 18.11.2025 18:34 

    Il a déjà plus de G/A que son père. Louis Buffon poursuit sa belle ascension. Après avoir effectué ses débuts en Serie A le mois dernier, le fils de Gianluigi a honoré la sélection U19 de la Tchéquie (pays d’origine de sa mère) de la meilleure des façons . … KM ... Lire la suite

  • Bournemouth pourrait perdre son homme fort dès cet hiver
    Bournemouth pourrait perdre son homme fort dès cet hiver
    information fournie par So Foot 18.11.2025 18:04 

    Le cake pourrait perdre sa cherry. Après un début de saison plus que prometteur, où Bournemouth ne connaissait que le haut de tableau , les Cherries ont concédé leurs deux premières défaites en championnat, lors de leurs deux dernières sorties face à Manchester ... Lire la suite

  • Le prochain titre du Paris Saint-Germain sera sur M6
    Le prochain titre du Paris Saint-Germain sera sur M6
    information fournie par So Foot 18.11.2025 17:20 

    Un déplacement à la maison. Après sa formidable saison 2024-2025, où il a remporté tous les trophées possibles exceptée la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain disputera le 17 décembre prochain la Coupe Intercontinentale pour glaner (prévisionnellement) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank