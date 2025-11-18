Bournemouth pourrait perdre son homme fort dès cet hiver
Le cake pourrait perdre sa cherry.
Après un début de saison plus que prometteur, où Bournemouth ne connaissait que le haut de tableau , les Cherries ont concédé leurs deux premières défaites en championnat, lors de leurs deux dernières sorties face à Manchester City (3-1), puis Aston Villa (4-0). La situation des joueurs de Andoni Iraola, actuels neuvièmes du championnat, est loin d’être alarmante, notamment car ils peuvent toujours compter sur leur ailier Antoine Semenyo , mais jusqu’à quand ?…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
