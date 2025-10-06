Le fils de Gianluigi Buffon a effectué ses débuts en Serie A

L’héritage Buffon se poursuit en Italie.

30 ans après les débuts de son père Gianluigi en Serie A, Louis Buffon a effectué à 17 ans ses premiers pas dans l’élite italienne , ce dimanche. L’ailier de Pise est entré à la 77 e minute à la place de l’ancien Lensois M’Bala Nzola au cœur de la défaite de 4-0 de son club sur la pelouse de Bologne. Après une courte apparition en Serie B la saison dernière et une autre en Coupe d’Italie lors de la défaite face au Torino (1-0) en septembre dernier , l’héritier écrit une nouvelle page du livre de sa jeune carrière.…

KM pour SOFOOT.com