 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fils de Cristiano Ronaldo sélectionné avec les U16 du Portugal
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 00:28

Le fils de Cristiano Ronaldo sélectionné avec les U16 du Portugal

Le fils de Cristiano Ronaldo sélectionné avec les U16 du Portugal

Et voilà, encore un fils de.

Cristiano Ronaldo Junior, progéniture du quintuple Ballon d’or, a été convoqué, ce lundi, avec la sélection portugaise U16 pour la première fois . Celui qui a fêté ses 15 ans dans l’été va disputer un tournoi amical entre octobre et novembre et va affronter l’Angleterre, le Pays de Galles et la Turquie.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank