Le fils de Cristiano Ronaldo sélectionné avec les U16 du Portugal
Et voilà, encore un fils de.
Cristiano Ronaldo Junior, progéniture du quintuple Ballon d’or, a été convoqué, ce lundi, avec la sélection portugaise U16 pour la première fois . Celui qui a fêté ses 15 ans dans l’été va disputer un tournoi amical entre octobre et novembre et va affronter l’Angleterre, le Pays de Galles et la Turquie.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
