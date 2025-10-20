Les socios du Vitória FC peuvent acheter des parts d’un joueur
Qu’est-ce que ça aurait été si Gérard Lopez avait racheté ce club ?
Le Vitória FC est-il en avance sur son temps ? Il est en tout cas un poil flippant. Tous les socios de ce club de cinquième division portugaise à jour de leur cotisation au 2 janvier prochain pourront toucher une part du transfert de Pedro Catarino en cas de départ durant le mercato hivernal.…
