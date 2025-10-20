Pour Guardiola, Cherki est « l’un des joueurs les plus talentueux » qu’il a entraînés
Le maître sous le charme de l’élève.
Qui a dit que Pep Guardiola n’aimait pas les dribbleurs ? Il est visiblement fan de Rayan Cherki. Ce lundi, en conférence de presse, avant d’affronter Villarreal en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City a vanté les mérites de son meneur de jeu : « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière (…) Son talent… Il est exceptionnel ! » …
EL pour SOFOOT.com
