Pour Guardiola, Cherki est « l’un des joueurs les plus talentueux » qu’il a entraînés
information fournie par So Foot 20/10/2025 à 23:39

Pour Guardiola, Cherki est « l’un des joueurs les plus talentueux » qu’il a entraînés

Pour Guardiola, Cherki est « l’un des joueurs les plus talentueux » qu’il a entraînés

Le maître sous le charme de l’élève.

Qui a dit que Pep Guardiola n’aimait pas les dribbleurs ? Il est visiblement fan de Rayan Cherki. Ce lundi, en conférence de presse, avant d’affronter Villarreal en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City a vanté les mérites de son meneur de jeu : « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière (…) Son talent… Il est exceptionnel ! »

