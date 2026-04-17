Le festin de Gary O'Neil après Strasbourg-Mayence
Il avait encore un petit creux. Après avoir vu son équipe écraser Mayence pour renverser son quart de finale de Ligue Europa Conférence, l’entraîneur alsacien Gary O’Neil s’est offert une drôle de fin de soirée . Un passage au McDo du coin, au milieu de supporters strasbourgeois tout heureux de pouvoir fêter ça aux côtés de l’un des héros du jour.
Le coach de Strasbourg, Gary O’Neill qui vient fêter la qualification au McDo, avec les supporters en toute simplicité 😅💙 #RCSAMAY #VenezCommeVousEtes pic.twitter.com/XC4M4DHTvz…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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