Le FC Versailles pousse un cri du cœur avant les élections municipales

Il n’y a pas que dans les grandes villes que le stade constitue un enjeu électoral. A l’approche du premier tour des élections municipales, le FC Versailles a lancé un appel aux candidats à la mairie de la commune yvelinoise pour les interpeller sur un sujet qui le concerne directement : r evenir jouer dans son antre historique, le Stade-Montbauron.

« Le FC Versailles est aujourd’hui le seul club professionnel parmi les 53 clubs français des 3 premières divisions à ne pas pouvoir jouer dans sa propre ville », déplore le pensionnaire de National 1 dans un communiqué publié ce mardi. Actuellement cantonné au Stade Georges-Lefèvre, situé dans le Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, le club n’en est pas à son premier exil.…

JD pour SOFOOT.com