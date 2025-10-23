 Aller au contenu principal
Le FC Porto démantèle un vaste réseau de revente illégale de billets
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 10:56

Les Dragons font la police.

Ce mercredi, la direction du FC Porto a annoncé avoir mis fin à un vaste réseau de trafic de billets dans son stade, l’Estadio do Dragão. C’est lors du match d’ouverture de Liga Portugal face au Vitoria Guimarães (victoire 3-0), que ce réseau avait été identifié.…

CDB pour SOFOOT.com

