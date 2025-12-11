Le FC Nantes officialise son changement de coach
Pas de Kombouaré à l’horizon.
C’était annoncé, c’est désormais officiel. Luis Castro a été licencié ce jeudi matin de son poste d’entraineur du FC Nantes , six mois après son arrivée. Une éviction qui fait suite aux mauvais résultats du club ligérien, encore battu le week-end dernier contre le RC Lens (1-2), actuel leader de la Ligue 1.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer