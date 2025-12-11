Antonio Conte fait passer un message à ses dirigeants

Neuf recrues cet été, pas assez pour faire le Conte.

Deuxième de Serie A à égalité de points avec le leader l’AC Milan, le Napoli affiche une forme complètement différente en Ligue des champions . À l’image de Villarreal (3 e en Liga, avant-dernier en Ligue des champions), l’équipe d’Antonio Conte se la joue Janus depuis le début de la saison. Les Napolitains ont une nouvelle fois été surpris ce mercredi, défaits sur la pelouse de Benfica (2-0), et pointent à la 23 e place du classement. …

CDB pour SOFOOT.com