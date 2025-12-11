Comment s'exprime la Mbappé-dépendance au Real Madrid ?

Lors du revers du Real Madrid face à Manchester City en phase régulière de Ligue des champions ce mercredi (1-2), l'absence de Kylian Mbappé s'est grandement fait ressentir. De par ses performances individuelles de grande classe, l'international français est essentiel aux Merengues, qui semblent dépendants de ses éclats pour briller.

« Il n’était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. » Ces mots de Xabi Alonso au sujet de Kylian Mbappé en conférence d’après-match sonnent comme un aveu d’impuissance de la part de l’entraîneur madrilène, toujours plus contesté. Sans sa pièce maîtresse restée sur le banc, le Real Madrid n’a fait pas un mauvais match, mais il a perdu face à Manchester City lors de la sixième journée de la phase régulière de Ligue des champions (1-2). Les Merengues ont besoin de l’international français, machine à buts, mais ils ont aussi perdu le week-end dernier contre le Celta quand il était sur le terrain. Alors, comment avancer ensemble ?

Le héros toxique

Si on regarde les chiffres, « Kyk’s » est en train de réaliser un début de saison tonitruant. Avec déjà 25 buts et 4 passes décisives, dont un quadruplé, le buteur marche sur l’eau et porte le Real Madrid sur ses épaules. Pourtant, autour de lui, les autres joyaux semblent briller moins fort. Chef d’orchestre des dernières saisons, Jude Bellingham n’a plus la même influence dans le jeu de son équipe ; Vinicius Jr n’a plus marqué depuis douze rencontres tandis que Rodrygo, relégué sur le banc, a inscrit son premier pion avec le Real Madrid depuis le 4 mars 2025, soit 281 jours. Malgré lui, l’international français vampirise d’une certaine manière le jeu de son équipe.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com