 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le FC Nantes est-il un club inentraînable ?
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 20:53

Le FC Nantes est-il un club inentraînable ?

Le FC Nantes est-il un club inentraînable ?

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi le départ de Luís Castro, arrivé en juin dernier. Un énième échec au poste d’entraîneur qui rappelle qu’être coach chez les Canaris est tout sauf un long fleuve tranquille. Surtout depuis que la famille Kita est aux manettes.

Entre sa création en 1943 et l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club en 2007, le FC Nantes a connu 17 entraîneurs. 64 longues années durant lesquelles ont pu bosser des pointures comme José Arribas ou Jean Vincent, Coco Suaudeau ou Raynald Denoueix, comme les confidentiels Karel Michlowski et Georges Eo. Depuis la prise de fonction de l’homme d’affaires polonais, 19 techniciens s’y sont succédé. Si ces chiffres sont édifiants, ils montrent surtout que chez les Nantais, huit fois champions de France, les coachs sautent désormais comme des fusibles. Les Canaris ont officialisé ce jeudi le licenciement de Luís Castro.

Malgré des résultats plus que décevants (17 e place de Ligue 1 avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites), ce choix était inattendu puisque l’ex-coach de Dunkerque avait assuré la conférence de presse la veille pour le match à Angers. Outre cette nouvelle scène de théâtre de boulevard, cette décision montre également les incohérences de Waldemar Kita. Lors d’un entretien à L’Équipe en juin dernier, le propriétaire avait déclaré : « On ne peut pas se permettre de ne pas être patient. » Six mois plus tard, Luís Castro, qui devait permettre au club de produire un jeu basé sur la possession , a fait son sac, et Ahmed Kantari, ex-adjoint d’Antoine Kombouaré, vient d’être nommé à la surprise générale pour six mois.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue Conference : Strasbourg seul leader, la Fiorentina et Crystal Palace dans le Top 11
    Ligue Conference : Strasbourg seul leader, la Fiorentina et Crystal Palace dans le Top 11
    information fournie par So Foot 12.12.2025 00:30 

    Encore mieux que l’Olympique lyonnais. Si l’OL fait la course en tête en Europa League, le club rhodanien est à égalité de points avec deux autres équipes. Ce qui n’est pas le cas de Strasbourg, seul leader de la phase de poule de Ligue Conférence : grâce à leur ... Lire la suite

  • Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »
    Bruno Genesio trouve un de ses joueurs « exceptionnel »
    information fournie par So Foot 12.12.2025 00:30 

    Son arrêt n’a pas suffi, mais il est tout de même à applaudir. Spécialiste du penalty, Berke Özer a récidivé ce jeudi soir à l’occasion de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa : si Lille s’est incliné sur la pelouse des Young Boys, le gardien avait ... Lire la suite

  • Europa League : Lyon toujours premier, Nice encore dernier et Lille en deuxième moitié
    Europa League : Lyon toujours premier, Nice encore dernier et Lille en deuxième moitié
    information fournie par So Foot 11.12.2025 23:43 

    Bataille d’extrémité. Après sa nouvelle victoire contre Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa, l’Olympique lyonnais a récupéré sa première place au classement : avec quinze unités au compteur, l’OL partage cependant la tête avec ... Lire la suite

  • Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple
    Europa League : Ivan Guessand se montre, Talisca voit triple
    information fournie par So Foot 11.12.2025 23:09 

    Il n’est pour l’instant que réserviste dans la liste de la Côte d’Ivoire, pour la Coupe d’Afrique des nations ? Ça ne l’empêche pas de se montrer, comme ce jeudi soir sur la pelouse de Bâle : à l’occasion de la sixième journée de phase de poule d’Europa League, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank