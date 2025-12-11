Le FC Nantes est-il un club inentraînable ?

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi le départ de Luís Castro, arrivé en juin dernier. Un énième échec au poste d’entraîneur qui rappelle qu’être coach chez les Canaris est tout sauf un long fleuve tranquille. Surtout depuis que la famille Kita est aux manettes.

Entre sa création en 1943 et l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club en 2007, le FC Nantes a connu 17 entraîneurs. 64 longues années durant lesquelles ont pu bosser des pointures comme José Arribas ou Jean Vincent, Coco Suaudeau ou Raynald Denoueix, comme les confidentiels Karel Michlowski et Georges Eo. Depuis la prise de fonction de l’homme d’affaires polonais, 19 techniciens s’y sont succédé. Si ces chiffres sont édifiants, ils montrent surtout que chez les Nantais, huit fois champions de France, les coachs sautent désormais comme des fusibles. Les Canaris ont officialisé ce jeudi le licenciement de Luís Castro.

Malgré des résultats plus que décevants (17 e place de Ligue 1 avec 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites), ce choix était inattendu puisque l’ex-coach de Dunkerque avait assuré la conférence de presse la veille pour le match à Angers. Outre cette nouvelle scène de théâtre de boulevard, cette décision montre également les incohérences de Waldemar Kita. Lors d’un entretien à L’Équipe en juin dernier, le propriétaire avait déclaré : « On ne peut pas se permettre de ne pas être patient. » Six mois plus tard, Luís Castro, qui devait permettre au club de produire un jeu basé sur la possession , a fait son sac, et Ahmed Kantari, ex-adjoint d’Antoine Kombouaré, vient d’être nommé à la surprise générale pour six mois.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com