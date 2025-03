information fournie par So Foot • 28/03/2025 à 21:57

Le FC Metz s'empare de la tête de la Ligue 2 et met la pression sur Lorient

La place dans l’ascenseur est déjà réservée.

Metz continue sa série en signant sa quatrième victoire consécutive. Après Dunkerque, Annecy et Amiens, c’est Troyes qui est tombé (2-1) , ce vendredi, sur des buts de l’insaisissable Gauthier Hein et d’Ablie Jallow. Celui-ci permet aux Grenats de prendre la tête de la Ligue 2 et de mettre la pression sur Lorient, en déplacement à Grenoble, samedi. Quatrième au coup d’envoi de cette 28 e journée, Dunkerque a chuté sur la pelouse de Bastia (2-0) .…

EL pour SOFOOT.com